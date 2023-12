Subito in campo

24 dic 2023

Vigilia di Natale in campo per i rossoblù, questa mattina impegnati in una seduta di allenamento: subito testa alla prossima gara di campionato. Due i gruppi di lavoro: i calciatori che hanno totalizzato più minuti nel match di ieri hanno svolto del defaticante; per gli altri attivazione tecnica, esercitazioni sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti.

La ripresa ora è fissata per la mattina del 26 dicembre. Mercoledì 27 mister Ranieri e la squadra svolgeranno al CRAI Sport Center di Assemini un allenamento a porte aperte ai tifosi, in vista della sfida dell’Unipol Domus contro l’Empoli. Per assistervi basterà semplicemente entrare su cagliaricalcio.com o sul sito di TicketOne e scaricare dal link (clicca qui) il proprio pass gratuito (sino ad un massimo di quattro). I posti a disposizione sono limitati, si accederà da via Sa Ruina: apertura cancelli dalle ore 10, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.