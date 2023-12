POST GARA 🎙

23 dic 2023

Così Nicolas Viola ai microfoni dei media al termine del match del "Marco Antonio Bentegodi" che ha visto i rossoblù sconfitti per 2-0 contro l’Hellas Verona.

RAMMARICO PER IL RISULTATO FINALE

“È stata una partita che ci ha visto protagonisti nel primo tempo, eravamo in gara, in un campo molto difficile, e potevamo fare male all'avversario in più occasioni. Il gol annullato a Goldaniga? Non abbiamo capito bene quanto e di quanto fosse oltre la linea, peccato. Nel secondo tempo dovevamo essere più bravi a indirizzarla in un altro modo: purtroppo è arrivata l’espulsione che ha cambiato l’inerzia della partita. Bravi loro che appena hanno avuto l’occasione ci hanno puniti. C’è rammarico per il risultato finale, ma andiamo avanti pensando all'Empoli".

MISTER RANIERI E L’INCONTRO CON BARONI

“Mister Ranieri è una persona fondamentale per il nostro gruppo, ci sta dando molto, soprattutto serenità e tranquillità per affrontare le partite. È il nostro valore aggiunto e non possiamo che essere grati a lui.

Baroni? Ho un bellissimo ricordo, abbiamo passato tanti bei momenti insieme a Benevento e mi ha fatto piacere rincontrarlo: gli faccio un grosso in bocca ala lupo per il futuro.”

CORSA SALVEZZA

“La corsa alla salvezza è molto lunga; quella di oggi è una sconfitta che brucia per come è arrivata ma allo stesso modo dobbiamo avere la forza mentale di mettere da parte quanto successo oggi e pensare all’Empoli: sarà un’altra partita fondamentale per il nostro cammino.”

RIEMPIAMO L'UNIPOL DOMUS

“È bello avere sempre i tifosi a supportarcI. Sono contento di aver visto più di 500 persone oggi qui a Verona, il loro supporto è fondamentale. Ho la convinzione che con l’Empoli ci sarà ancora una volta una Unipol Domus infuocata e l'entusiasmo della nostra gente a trascinarci per inseguire la vittoria.”