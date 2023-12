MATCH REPORT 📋

23 dic 2023

Sconfitta per i rossoblù in casa dell'Hellas Verona, che vince nella ripresa - una volta che viene espulso Makoumbou per doppia ammonizione - con i gol di Ngonge e Duric, quest'ultimo a tempo scaduto e con il Cagliari tutto proteso a caccia del gol.

PRIMO TEMPO ROSSOBLÙ

Il Cagliari comanda dall'avvio e già all'11' sfiora il gol con Prati, che colpisce il palo dalla distanza. Al 12' ammonito Makoumbou per una trattenuta a metà campo, sarà episodio cruciale per l'esito della gara. Al 15' Nandez in ripartenza, diagonale di destro fuori misura. Al 27' si vede Scuffet, che manda in corner la sassata di Suslov. Al 38' urlo strozzato: Viola su punizione dalla trequarti, incorna Goldaniga e gol, ma fuorigioco di millimetri. Al riposo è 0-0.

EPISODIO DECISIVO

La gara cambia in modo decisivo al 51': contrasto Makoumbou-Ngonge, per Orsato è ancora giallo e Antoine deve lasciare il campo tra gli ululati del pubblico veronese, la nota peggiore, inaccettabile della serata veronese, al di là dell'esito della partita.

I GOL

L'Hellas ha spazi e segna subito: Ngonge irrompe in area indisturbato, diagonale velenoso e gol. Di fatto non c'è più partita, nonostante i cambi ultra-offensivi e l'assalto del Cagliari, la superiorità numerica pesa tanto. All'86' Scuffet salva su Duric, poi all'89' su Mboula, ma al 90' Mboula serve Duric che non perdona. Finisce così.