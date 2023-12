18 dic 2023

Al via la settimana di allenamenti che porterà i rossoblù alla sfida del “Bentegodi” di Verona, in programma sabato 23 dicembre alle ore 18. Questa mattina al CRAI Sport Center due i gruppi di lavoro: per i calciatori maggiormente impiegati nell’ultima gara defaticante in palestra; per gli altri attivazione, esercitazioni tecniche ed una partita.

Domani, martedì 19, nuovo allenamento fissato al mattino.