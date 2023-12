MATCH REPORT 📋

16 dic 2023

Il Cagliari perde 2-1 contro il Napoli al "Maradona": nella ripresa Osimhen porta in vantaggio i padroni di casa, ma è Pavoletti, servito da Luvumbo, a pareggiare subito i conti. Kvaratskhelia segna, i rossoblù vanno vicinissimi al pareggio con Dossena nel finale di gara.

LE SCELTE

Ranieri opta per un un 4-4-2 con Scuffet in porta, difesa con Nandez, Goldaniga, Dossena e Augello. In mezzo torna Makoumbou dalla squalifica accanto a Prati, sulle fasce Oristanio e Jankto. Davanti gli ex della gara, Petagna e Pavoletti.

PRIMO TEMPO VIBRANTE

Gara che inizia in ritardo di mezz’ora perché il forte vento ha costretto ad alcune verifiche sulla copertura dello stadio “Maradona” e allora i cancelli sono stati aperti solo un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio. Il Napoli spinge subito con qualità ma Osimhen e Kvaratskhelia calciano in modo impreciso. Il Cagliari punge sempre, al 15’ Oristanio guadagna il corner da cui scaturisce una mischia potenzialmente interessante. Al 22’ la prima chance vera è per il Cagliari, con Augello che di destro calcia bene ma fuori di poco su sviluppo da corner. Il palo ferma Rrahmani al 29’, quando incorna la punizione dai 25 metri. Quindi un finale di tempo intenso col Napoli a premere e il Cagliari sempre pronto a pungere, come in chiusura di frazione quando Makoumbou trova benissimo Nandez in ripartenza, ma il tiro è fermato da Meret in uscita. In zona duplice fischio quattro gialli, due per parte: Goldaniga e Pavoletti, Osimhen e Rrahmani.

BOTTA E RISPOSTA

Ranieri sceglie Obert e Deiola per Petagna e Jankto, a irrobustire l’assetto con un 3-5-2 classico. Subito Obert al tiro, blocca Meret grazie anche una deviazione che smorza il tiro mancino. Il Napoli fa la partita, il Cagliari controlla e riparte, la gara si mantiene intensa ed equilibrata. Mazzarri fa le prime mosse al 59’ con Raspadori e Mario Rui al posto di Cajuste e Natan. Si arriva così al 65’ in parità, Ranieri richiama Oristanio e Nandez, dentro Zappa e Luvumbo. Ma al 68' Osimhen punisce con un gran colpo di testa che Scuffet tocca sul palo senza fermarlo. Ma la risposta arriva subito, al 73': Luvumbo scappa a sinistra, cross forte e Pavoletti timbra la quarta rete stagionale.

DOSSENA SFIORA IL PARI

Ancora gol al 75’, con Kvaratskhelia che in area di destro trasforma in rete la super giocata in mezzo tre rossoblù di Osimhen. Spazio a Lapadula al 79', al posto di Goldaniga. Mazzarri risponde con Gaetano per Osimhen. All’89’ il Cagliari ha la chance per il nuovo pareggio: cross di Augello, Dossena salta dentro l’area, colpisce la palla di testa ma la palla va alta. Non bastano i sei minuti di recupero, finisce 2-1 per i padroni di casa.