Primavera, quattro reti al Frosinone

16 dic 2023

Al CRAI Sport Center di Assemini la Primavera rossoblù batte il Frosinone per 4-2. In vantaggio nel primo tempo con Marcolini, i ragazzi di mister Pisacane vengono raggiunti dagli ospiti ad inizio ripresa; poi la doppietta di Achour e la rete di Idrissi a mettere al sicuro il risultato. Nel finale il gol dei ciociari per il 4-2.

LE SCELTE

Davanti a Iliev ci sono i centrali Cogoni e Catena, sugli esterni agiscono Arba e Idrissi; linea mediana a tre composta da Sulev, Malfitano e Marcolini. In avanti tridente con Achour, Konate e Vinciguerra. Prime fasi di studio tra le due compagini, un’occasione per parte: all’8’ Cichero gira da dentro l’area, Iliev si fa trovare pronto. Al 15’ Sulev prova da fuori, il suo tiro deviato sfiora il palo.

VANTAGGIO CAGLIARI

Al 24’ rossoblù vanno vicinissimi al vantaggio con Malfitano, che finta il tiro con il destro, porta la palla sul sinistro e calcia: Avella si supera tuffandosi sulla sua destra e deviando il tiro in angolo, aiutato anche dalla parte alta della traversa. L’1-0 arriva al 34’ con Marcolini: il centrocampista si incarica della battuta di una punizione sulla trequarti, palla in mezzo, respinge la difesa; sulla ribattuta si avventa quindi lo stesso Marcolini che da fuori area lascia partire un sinistro angolatissimo, il portiere avversario può solo guardare la palla finire all’angolino.

PAREGGIO FROSINONE

Il secondo tempo si apre con due buone chance del Frosinone: prima con Dixon al 50’, che da buona posizione manda alto; poi è ancora Dixon a ispirare Cichero, palla alta. Al 55’ primo cambio per il Cagliari: esce Sulev, entra Carboni che va a fare il play con Malfitano interno. Al 60’ rete annullata ad Achour per fuorigioco. Passa un minuto e sono invece i ciociari a trovare il gol: indecisione della retroguardia rossoblù, tra i due centrali si inserisce Amerighi che indirizza verso la porta un tiro angolato. Iliev è bravo a deviare ma nulla può sulla ribattuta ravvicinata di Mezsargs.

DOPPIETTA DI ACHOUR

Al 68’ i ragazzi di Pisacane si riportano avanti grazie ad Achour, che si procura un rigore e dal dischetto spiazza il portiere avversario. Al 74’ scappa Vinciguerra, semina avversari e viene fermato solo da un grande intervento di Avella che manda in angolo. Corner battuto da Carboni, un assist perfetto per Achour che di testa trova la doppietta. Doppio cambio tra le fila rossoblù: entrano Kingstone e Conti per Konate ed Achour.

LA RETE DI IDRISSI

All’81’ protagonista Idrissi che lancia Vinciguerra, l’attaccante entra in area da sinistra e serve proprio il capitano rossoblù che con il mancino segna la quarta rete. All’86’ rigore per gli ospiti: Ferizaj però si fa ipnotizzare da Iliev e manda sul palo. La seconda rete del Frosinone arriva al 90’, ancora con Mezsargs, che sfrutta una respinta di Iliev e deposita in rete di testa.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Iliev; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Sulev (56’ Carboni), Malfitano, Marcolini; Achour (77’ Kingstone), Konate (’77 Conti), Vinciguerra. A disp.: Renna, Pintus, Pulina, Deriu, Balde, e, Franke, Casali. All. Pisacane

FROSINONE: Avella, Romano, Severino, Molignano (70’ Stefanelli), Mezsargs, Cichero (78’ Voncina), Ferizaj, Dixon, Giunashvili, Paura, Amerighi (78’ Shkambaj). A disp.: Romano, Lagonigro, Rocci, Fiorito, Rizzo, Pone. All. Gregucci

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea

RETI: 34’ Marcolini (C); 61’ Mezsargs (F); 68’ e 74’ Achour (C); 81’ Idrissi; 90’ Mezsargs (F)