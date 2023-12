Circuiti di forza

13 dic 2023

+ -

Nuova giornata di lavoro al CRAI Sport Center per la squadra, impegnata nella preparazione della gara di Napoli. Anche oggi la seduta è stata caratterizzata da due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nel match di lunedì sono scesi in campo per dei lavori di recupero; per gli altri attivazione e circuito di forza. Lavori personalizzati per Gianluca Lapadula (qui le sue condizioni).

Domani, giovedì 14 dicembre, il gruppo si allenerà al mattino. A seguire mister Ranieri incontrerà i media per presentare la gara: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club, appuntamento alle ore 13.