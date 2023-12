Subito in campo

12 dic 2023

Archiviata la vittoria di ieri sera all’Unipol Domus (qui gli highlights), la squadra si è ritrovata al CRAI Sport Center per iniziare a preparare subito la sfida di sabato: i rossoblù saranno di scena sabato al “Maradona”, nell’anticipo della 16ª giornata di Serie A.

Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti contro il Sassuolo hanno svolto una seduta defaticante in palestra. Per gli altri attivazione, esercitazioni tecniche ed una partita. Lavori personalizzati per Elio Capradossi; a riposo Gianluca Lapadula (le sue condizioni).

Domani, mercoledì 13, nuovo allenamento fissato da mister Ranieri e il suo staff al mattino.