POST GARA 🎙️

12 dic 2023

Gianluca Lapadula protagonista all’Unipol Domus: è sua la rete da cui parte la rimonta contro il Sassuolo nei minuti di recupero. L’attaccante italo-peruviano, già a segno in Coppa Italia, ha ritrovato così il gol anche in campionato: “Sono molto contento che questa rete sia arrivata oggi, davanti al nostro pubblico, e che abbia contribuito a farci vincere”, ha detto il bomber ai microfoni dei media. “È una grande soddisfazione per tutti, dedico questo gol alle mie tre bimbe: Bianca, Regina e Sole”.

LA VITTORIA DEL GRUPPO

“Non siamo partiti bene, loro invece sono andati subito forte. Però dopo aver preso il gol abbiamo iniziato a fare la gara, sino ad arrivare ai minuti di recupero dove l’abbiamo vinta. È una questione di cuore, carattere, voglia di non mollare mai. Sono tre punti molto importanti, li abbiamo voluti fortemente, ce li siamo andati a prendere. È arrivata una vittoria meritata, ci voleva. Non è la prima volta che siamo capaci di imprese come questa: siamo un grandissimo gruppo, in campo e fuori. Sono orgoglioso di farne parte”.

SULL’INFORTUNIO AL NASO

“Sto bene, anche se mi fa male il naso, credo proprio di essermelo di nuovo rotto. Oggi non avevo la maschera perché già a Torino contro la Juventus avevo subito una frattura e quindi non riuscivo a indossala, avrei dovuto farne un’altra ma non c’era tempo. In settimana ne farò una nuova su misura”.

IL RAPPORTO CON IL MISTER

“Ho chiesto al Mister di non uscire dal campo nonostante il problema al naso, sono contento di aver ripagato la sua fiducia. L’abbraccio con lui? Ho una grandissima stima per mister Ranieri, c’è un ottimo rapporto. Non potrò mai dimenticare il suo primo giorno a Cagliari: mi chiamò nel suo ufficio, mi disse delle parole che per me furono molto importanti e da quel momento c’è stata la svolta. Lo ringrazio”.

UN OBIETTIVO COMUNE

“Quando recuperavo dall’infortunio alla caviglia pensavo a quando sarei rientrato, senza mettermi degli obiettivi in termini di gol. Ero concentrato sul recupero: volevo riavere la possibilità di correre, lottare senza problemi, come sto facendo. Sto bene: in settimana lavoro tanto, dobbiamo raggiungere un obiettivo comune, la salvezza. Quando un attaccante fa gol, gran merito è della squadra che gli permette di vivere in area di rigore. Ringrazio tantissimo i miei compagni per mettermi nelle migliori condizioni di segnare”.

TESTA AL NAPOLI

“Un compagno preferito in avanti? Mi sono sempre trovato bene con tutti, non è importante il modulo: l’approccio e l’atteggiamento sono alla base di tutto. Il Napoli? Tutte le gare sono difficili, da domani testa alla prossima”.