POST GARA 🎙️

12 dic 2023

Leonardo Pavoletti parla così a caldo, nella bolgia dell'Unipol Domus, dopo la rovescia al 99' che a deciso la gara contro il Sassuolo.

ETERNO CAGLIARI

"Questo Cagliari non muore mai, siamo immortali, sembra che cadiamo nel baratro invece le riprendiamo, non sempre ma spesso, con determinazione e la voglia di un gruppo che non molla mai".

GOL DA PAZZI

"Non ho ancora ben capito come ho fatto gol, è qualcosa di meraviglioso. Nei finali ci esaltiamo, quando vediamo l’avversario ferito invece di accontentarci cerchiamo di segnare ancora, con un motore diverso soprattutto vicino al triplice fischio".