SALA STAMPA 🎙️

12 dic 2023

+ -

Così Claudio Ranieri dopo la vittoria da urlo col Sassuolo, battuto 2-1 in extremis.

TRE PUNTI D'ORO

“Questa vittoria vale un'enormità, troppo importante prendere tre punti oggi e prenderli così è ancora più bello. Nei primi minuti potevano farci due gol. Poi ci siamo assestati bene in campo e siamo stati bravi a spingere. Hanno fatto almeno un paio di salvataggi sulla linea, poi il VAR per una volta ci ha aiutato e alla fine il pubblico ha spinto una squadra che non molla mai. Anche quando non siamo nella nostra miglior serata il pubblico ci spinge verso questi finali".

IL POPOLO ROSSOBLÙ

"Potremo salvarci solo con la nostra gente alle spalle, col loro sostegno incessante, dobbiamo diventare una cosa sola come l'anno scorso nella cavalcata promozione, andiamo avanti con questo spirito. La Unipol Domus sta diventando un fortino, è bellissimo vincere con quest'atmosfera, un'energia pazzesca".

TANTE RISORSE

"Ho ho fiducia in tutti i miei giocatori. In settimana mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte. Tutti meritano di giocare, ma sono pagato per scegliere e non tutti possono scendere in campo dall'inizio. Davanti ci sono molti elementi in grado di darci tanto, anche in corsa, oggi ho scelto Oristanio perché all’Olimpico aveva fatto bene e Lapadula perché ha bisogno di fare minuti. Luvumbo ha avuto un risentimento muscolare in settimana e ho preferito tenerlo come arma dalla panchina. Sono felice, molto di più oggi vincendo una partita sporca che quando non abbiamo raccolto risultato pur facendo bene. Non è stato il miglior Cagliari ma questa squadra ci ha abituato a tirare fuori qualcosa in più. Nel finale ho detto ai ragazzi di stare larghi e di attaccare gli spazi, volevo dei palloni importanti in zona-gol".

BOMBER LAPADULA

"Quando si è fatto male al naso gli ho chiesto come stesse e mi ha pregato di non toglierlo (ride). Mi abbraccia quando segna, è molto fisico, c'è un bel rapporto, come con tutto il gruppo. Gianluca è un ragazzo d'oro, un professionista esemplare, si allena tanto, anche troppo a volte, ma è un leader vero. Ne ho tanti nello spogliatoio, i più esperti come Lapadula, Pavoletti, Mancosu, Deiola, Nandez: il gruppo li segue, mi danno una grossa mano".

PAVOLETTI, SEMPRE LUI

"Leonardo è incredibile, fa sempre gol pesanti. In area, con lui e Lapadula, qualcosa può sempre succedere. Si arrabbia perché lo faccio giocare poco, ma sa che le mie scelte sono per il bene della squadra e della sua carriera, poi quando regala queste gioie è meraviglioso".

I PORTIERI

"Ho due grandi portieri, ora Scuffet sta facendo ottime cose e il reparto è molto tranquillo. Radunovic ci ha portato in Serie A, ha iniziato facendo grandi parate e poi era un po' nervoso, sono molto tranquillo con loro due tra i pali".

TESTA A NAPOLI

"Pensiamo al Napoli, sarà dura ma siamo pronti, ce la giocheremo, ci proveremo come sempre, poi si vedrà quel che succederà sul campo".