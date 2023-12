MATCH REPORT 📋

11 dic 2023

Vittoria rossoblù clamorosa all'Unipol Domus, dove Gianluca Lapadula allo scadere firma un gran gol su assist di Luvumbo per l'1-1 finale, contro un Sassuolo che aveva sbloccato in avvio e respinto gli assalti sino al pieno recupero. Poi all'overtime due grandi gol dei nostri centravanti: Lapa prima, Pavo dopo, in rovesciata all'ultimo tuffo. Esplode lo stadio, tre punti pesantissimi e un'altra vittoria da pazzi.

SUBITO SOTTO

Primo tempo complicato in avvio, con il Sassuolo che punge subito e ha tre chance importanti, la principale è di Matheus Henrique che riceve dalla sinistra e incorna a botta sicura: miracolo di Scuffet. Al terzo angolo di fila Erlic segna il vantaggio, al 6'. Sassuolo che spinge ma la reazione del Cagliari arriva con progressiva intensità: Lapadula è sempre ficcante, Prati di testa trova Castillejo che salva sulla linea, tanti i cross e i corner procurati ma manca sempre la stoccata giusta, con Oristanio e Nandez e la regia di Viola a suonare la carica. All'intervallo è 0-1, con il dubbio di un contatto in area tra Lapadula e Tressoldi (già ammonito) che né Var né Mariani approfondiscono.

ASSALTO COMPIUTO

Ripresa che inizia sonnolenta, il Cagliari non riesce a creare, il Sassuolo tiene palla e con qualità insidia l'area pur senza tirare. Al 59' dentro Luvumbo e Pavoletti per cambiare spartito. Poco dopo gioco fermo a lungo: calcione di Tressoldi a Lapadula, botta al volto e sangue che esce, cartellino rosso per il difensore e si gioca. Grande intensità e combattimento in campo, le occasioni latitano, se non qualche batti e ribatti in area emiliana che però lascia l'urlo strozzato. Si arriva così all'88' quando Pavoletti di testa a botta sicura trova Matheus Henrique sulla linea, come Castillejo nel primo tempo. E sul ribaltamento di fronte, al 90', Bajrami firma il 2-0 che viene annullato dal VAR dopo lungo consulto in sala a Lissone.

LAPA-GOL, PAVO DEI MIRACOLI!

E al 94' Lapadula trova l'1-1 meritato, con la Unipol Domus a spingere come solo lei sa fare. Una spinta furente che porta Luvumbo al cross, Lapadula controlla col petto e di destro pareggia. L'assalto finale è da brividi: rovesciata di Pavoletti, gol pazzesco e stadio che esplode, un'altra vittoria da Cagliari, del Cagliari, di chi non molla mai.