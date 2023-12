11 dic 2023

L'ottavo numero della seconda stagione di "Domus Rossoblù", da quest'anno magazine ufficiale del Cagliari Calcio in occasione delle partite casalinghe, sarà sfogliabile anche oggi sugli spalti dell'Unipol Domus. Un numero pieno di approfondimenti per vivere il pre-gara della sfida contro il Sassuolo, in programma oggi alle 20.45.