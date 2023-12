SALA STAMPA 🎙️

09 dic 2023

+ -

Claudio Ranieri analizza il momento rossoblù e presenta la sfida col Sassuolo, in programma lunedì alle 20.45 all'Unipol Domus.

GARA IMPORTANTE

“Non amo parlare di svolta, è prematuro dirlo, ma sicuramente è una gara importante per noi come per loro. Non guardo troppo la classifica, non ancora, sappiamo di essere in basso e di dover recuperare, il Sassuolo ha cinque punti in più e vorrà vincere. Ogni gara pesa tanto, per cui una alla volta penseremo a dare il massimo per costruire il nostro cammino verso l’obiettivo salvezza. Abbiamo bisogno di alcuni risultati positivi, la squadra sta bene, ha fiducia e sempre più consapevolezza, ci serve qualche punto per raccogliere ciò che costruiamo e meritiamo”.

AVVERSARIO DI QUALITÀ

“Il Sassuolo è difficilissimo da contrastare, ha battuto Juventus e Inter, quest’ultima fuori casa. Ha fatto più punti lontano da Reggio Emilia che al Mapei Stadium, occorrerà grande forza di volontà , capacità di soffrire, con l’aiuto del nostro pubblico dovremo lottare perché il Sassuolo ha tantissime qualità e capacità di fare gol in molti modi. Castillejo è un grande giocatore, non gioca sempre perché c’è Berardi, che sarà squalificato come Boloca, ma penso anche a Bajrami che è una alternativa preziosa. Non so chi giocherà , il Sassuolo è da temere e rispettare a prescindere, ti pressa e riparte in verticale, stringe il campo facendo inserire esterni e mezzali, sanno giocare a calcio e proporre: lo sappiamo, siamo avvisati, vedremo se saremo bravi a fare la nostra partita”.

L'ATTACCO

“Lapadula dopo quattro mesi di stop non può essere al top, in venti giorni di lavoro continuativo in gruppo. Ha bisogno di minuti per tornare nella migliore condizione, questa settimana l’ho visto davvero voglioso, determinato, con quella rapidità nel breve che lo contraddistingue. Sicuramente il doppio centravanti, chiunque siano i due, è una soluzione che fa parte del mio pensiero, ma serve disponibilità al sacrificio e condizione fisica ai massimi livelli”.Â

SCELTE TATTICHE

“Sto pensando bene a quale sia la soluzione migliore contro il Sassuolo, ha subito i gol che abbiamo preso anche noi in termini numerici, dovrò soppesare bene pro e contro, sicuramente anche la soluzione con attaccanti più rapidi e leggeri più un trequartista può essere buona”.Â

I SINGOLI

“Sulemana era partito molto bene, si era un po’ smarrito perché tendeva a innervosirsi al primo errore. Ero sicuro che a Roma avrebbe fatto bene, perché nell’ultimo mese ho visto che stava lavorando al meglio. Shomurodov? Ha faticato tanto in avvio di stagione, non era il giocatore che volevo io quando lo abbiamo preso in estate, cioè quello di Genova: sta tornando lui, lo sto pungolando soprattutto sotto il profilo difensivo e mi sta dando ottime risposte, sarà prezioso. Nandez? Sta sempre meglio, vedremo se farlo giocare dal primo minuto o meno”.

SENZA MAKOUMBOU

“Non amo tornare indietro su episodi passati, decisioni arbitrali o altro. Abbiamo sbagliato anche noi nell’occasione in cui è arrivata l’espulsione di Antoine. Mancherà sicuramente, con me ha giocato sempre o quasi, è un punto di riferimento ma chi giocherà al suo posto farà una grande partita, ne sono convinto".

TUTTI IMPORTANTI, SERVE TEMPO

"Io mi ricordo Skriniar e Andersen alla Sampdoria, non giocarono per sei mesi, un anno, poi ora sono al top in Europa. Per uno straniero in Italia è sempre difficili ambientarsi, ci vuole tempo, guardate la prestazione di Hatzidiakos contro la Francia, è stato tra i migliori. Pantelis e Wieteska sono ottimi difensori, lo dimostreranno. Quando in allenamento li vedrò pronti saranno della partita, oggi altri ragazzi mi danno maggiori certezze, fa parte di normali dinamiche”.

IL MERCATO SI AVVICINA

“Io mi occupo della squadra e del campo, con la Società siamo sempre attenti per capire cosa (e se) serva, e anche che tipo di soluzioni possano esserci in giro. Però sono contentissimo della rosa che ho a disposizione, è normale avere calciatori arrivati da poco che stanno facendo fatica ma c’è bisogno di tempo. Mi fido di tutti i miei, anche di chi oggi è criticato, perché ha qualità e può darci tanto, e lo dimostrerà ”.