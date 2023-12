07 dic 2023

Prosegue al CRAI Sport Center la preparazione alla gara di lunedì, quando i rossoblù sfideranno all’Unipol Domus il Sassuolo (qui i biglietti). La seduta odierna è iniziata in campo con dei lavori di attivazione tecnica. Poi focus sulla tattica: la squadra ha svolto delle esercitazioni per reparti. In chiusura circuito di forza in palestra.

Parzialmente in gruppo Alessandro Di Pardo; personalizzato per Elio Capradossi.

Domani, venerdì 8, nuovo allenamento in programma al mattino.