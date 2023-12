POST GARA 🎙

02 dic 2023

Così Edoardo Goldaniga ai microfoni dei media al termine del match dell’Olimpico che ha visto i rossoblù uscire sconfitti per 1-0.

RAMMARICO PER IL RISULTATO

“C’è grandissimo rammarico perché comunque abbiamo fatto una gran partita, purtroppo condizionata dal VAR che non sarebbe dovuto intervenire in quell’occasione.

Dispiace andare via oggi da questo stadio senza punti anche per le occasioni che alla fine siamo riusciti a creare. In queste ultime partite abbiamo preso la strada giusta per arrivare fino in fondo e salvarci, la gara di oggi lo conferma perché abbiamo fatto una partita di sacrificio fino all’ultimo minuto".

AD UN SOFFIO DAL PARI

“A fine primo tempo con il Mister abbiamo preparato la partita così: cercando di rimanere in gara più a lungo possibile con la consapevolezza che qualche occasione per pareggiare l’avremmo avuta, come le due nitide a fine partita".

COMPATTEZZA E DUTTILITÀ

“Noi come gruppo ci mettiamo a disposizione facendo tutto quello che ci dice il Mister. Lavoriamo con tutti i moduli, sia con la difesa a 3 che a 4: una delle nostri migliori qualità è quella di essere bravi a cambiare, anche a partita in corso".

GRAZIE AI TIFOSI

“Un ringraziamento speciale va ai nostri tifosi che sono veramente ovunque e ci supportano sempre in ogni nostra trasferta: il loro calore e la loro passione ci aiutano sempre a dare qualcosa in più".