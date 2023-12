SALA STAMPA 🎙️

02 dic 2023

+ -

Claudio Ranieri analizza così la partita persa dai rossoblù in casa della Lazio, al termine di oltre 90’ contraddistinti dal gol subito in avvio e dall’espulsione comminata a Makoumbou a metà primo tempo. Rammarico per le opportunità create nel finale, con Pavoletti e Oristanio vicini al pareggio.

DECISIONE CONTROVERSA

“Volevamo dare tutto sin dall’inizio, e ovviamente anche in inferiorità numerica: nel finale abbiamo avuto due occasioni importanti, purtroppo non è entrata. Dispiace anche per quel rosso a Makoumbou, non capisco perché il VAR sia entrato in quella decisione, l’arbitro aveva fischiato il cartellino giallo ed era una decisione che doveva rimanere sul campo, non capisco perché il VAR debba intervenire facendo sbagliare il direttore di gara. Per quello che è stato il metro tenuto dall’arbitro, come nell'occasione del gol laziale, il contatto è discutibile, ma ammesso che ci sia il fallo è da giallo, come aveva deciso Dionisi. Andiamo avanti, non amo questi discorsi e men che meno le polemiche, con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ma certo non possiamo essere contenti sotto questo aspetto”.

PRESTAZIONE SOLIDA

“Mi piace parlare di calcio e della mia squadra, sono contento della prestazione dei miei ragazzi sia prima che dopo l'espulsione, a loro chiedo sempre, prima di tutto, di uscire dal campo senza nulla da rimproverarsi, e anche oggi ci siamo riusciti. Purtroppo con un uomo in meno, sotto di un gol, servivano grande concentrazione e attenzione, che non abbiamo mai fatto mancare nell’arco della gara, rischiando e giocando alla pari contro una grande squadra della Serie A. Alla fine poteva arrivare il pareggio perché avevamo creato le occasioni, peccato, proseguiamo con la voglia di migliorare".

I SINGOLI

“Zito ha fatto un inizio di campionato bellissimo, ci ha tenuto vivi, ci può stare che non sia ora al 100%, ma oggi è stato una costante spina nel fianco, come tutti gli altri ha fatto una gara di spessore. Il doppio centravanti? Ho un attacco con molti elementi che possono coesistere e adattarsi al piano partita, dipende dalla condizione dei singoli e dal tipo di gara che vuoi fare, Petagna è in un buon momento, Lapadula è in crescita poi è dovuto uscire anzitempo per come si è messa la partita, ma ci sono diverse soluzioni e tutto dipende da come stanno i calciatori in un determinato momento. Contro il Sassuolo Makoumbou non ci sarà, sarà la prima che salterà, mi dispiace ma non sono preoccupato perché chi scende in campo dà ampie garanzie, e si è visto anche oggi. Prati? Ha ampi margini di miglioramento, ma già dimostra personalità e capace di gestire la squadra, può crescere tanto ma si è meritato l'incarico di prendere in mano le chiavi del centrocampo”.

TIFOSI SUPER

“Ci abbiamo provato, davanti ai nostri tifosi straordinari che erano numerosi anche qui all’Olimpico e che voglio davvero ringraziare di cuore. Speravo di avere una palla giusta per segnare, ne sono arrivate due e purtroppo non siamo riusciti a segnare. Pazienza, continuiamo a lavorare, la squadra è in salute, certo staremmo meglio con qualche punto in più ma di sicuro il gruppo ha la consapevolezza giusta, sanno ciò che devono fare, anche che si dovrà soffrire fino all'ultimo per ottenere la salvezza che è il nostro obiettivo finale. Ma c'è lo spirito corretto, i ragazzi si aiutano a vicenda, dobbiamo limare gli errori nelle singole situazioni che, come anche oggi, ti costano cari”.