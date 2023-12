MATCH REPORT 📋

02 dic 2023

Sconfitta rossoblù in casa della Lazio, dove la situazione la sblocca in avvio Pedro e la gara si complica già nel primo tempo con l'espulsione di Makoumbou (decisione del VAR che tramuta il giallo comminato dall'arbitro sul campo in rosso per interruzione di chiara occasione da gol). La ripresa non conosce novità, anche se allo scadere Pavoletti impegna Provedel, autore di un miracolo da campione, poi Oristanio all'ultimo secondo non approfitta di un errore difensivo. Termina 1-0 tra tanti rimpianti.

LE SCELTE

Ranieri opta per un 3-4-1-2 con Viola dietro Lapadula e Petagna. In mezzo Prati e Makoumbou, Zappa e Azzi sugli esterni. In porta Scuffet, difesa a tre formata da Goldaniga, Dossena e Hatzidiakos.

SUBITO SOTTO

Pronti, via e all'8' Lazio avanti: Hatzidiakos perde palla in situazione di vantaggio difensivo, Pedro taglia e sotto porta non perdona. Reazione Cagliari con Viola da fuori area, all'11', poi al 13' Luis Alberto su punizione (nell'occasione ammonito Hatzidiakos) impegna un attento Scuffet.

REAZIONE ROSSOBLÙ

Gli ospiti, mai domi, rispondono a più riprese e in modo ficcante, come la 19' quando Lapadula incorna su cross di Goldaniga ma non trova la mira giusta. Al 21' Petagna si infila bene in area ma viene contratto, quindi al 23' Makoumbou col tiro che non è preciso. Contropiede laziale subito dopo, ma Scuffet è reattivo su Pedro.

ROSSO A MAKOUMBOU

Patatrac al 25', quando Makoumbou tocca Guendouzi che si butta nello spazio. Dionisi lo ammonisce e decreta punizione, il VAR richiama l'arbitro ed è espulsione. Ranieri opta per Sulemana e Luvumbo in luogo di Hatzidiakos e Lapadula, cambiando assetto tattico. Si arriva al riposo senza ulteriori sussulti.

DENTRO ORISTANIO E NANDEZ

All'intervallo Oristanio rileva Viola, il Cagliari cerca di proporre calcio anche in inferiorità numerica ma la Lazio ha ovviamente il pallino del gioco. Al 51' Immobile in diagonale sfiora il bis, i rossoblù pungono con Prati da fuori che viene chiuso in corner. La gara rimane in equilibrio, al 70' Castellanos appena entrato calcia in mischia ma trova Scuffet, poi al 74' è Sulemana a salvare tutto in prodigioso tackle recuperando su Castellanos lanciato a rete. Dentro anche Nandez all'83' , poi Pavoletti all'88', e proprio il capitano ha la grande chance al 92': incornata in tuffo su cross di Luvumbo, miracolo di Provedel all'angolino. All'ultimo secondo altra enorme occasione: Lazzari sbaglia, Oristanio davanti al portiere non riesce a concludere al meglio. Finisce così.