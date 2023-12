I Giganti di Mont'e Prama a Roma

01 dic 2023

+ -

Nuova tappa per i Giganti di Mont’e Prama, in occasione della trasferta del Cagliari a Roma, dove sabato alle 18 affronterà la Lazio. La Capitale ospita l’eccellenza sarda, che continua il suo viaggio nell’ambito della partnership tra il Club rossoblù e la Fondazione Mont'e Prama, un legame giunto al secondo anno consecutivo e che prevede la campagna di comunicazione finalizzata alla divulgazione della cultura ai massimi livelli anche nel mondo dello sport e mediante esso.

I Giganti sbarcano al MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, presso la sala “Graziella Lonardi Buontempo”. A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione MAXXI Alessandro Giuli, intervengono il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni e il Direttore Business e Media del Cagliari Calcio Stefano Melis, insieme a Bastianino Mossa, presidente della FASI, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, sempre attenta alla promozione del patrimonio culturale della Sardegna.

“Rientriamo dalla capitale del nuovo mondo dove abbiamo reso noto il patrimonio culturale e archeologico che rappresentiamo, per approdare nella capitale italiana, in uno dei musei più prestigiosi dedicato alle arti contemporanee. Parlare di archeologia in un contesto moderno come del MAXXI è per noi un traguardo importante, perché ci permette di perseguire in maniera efficace l’obiettivo avviato attraverso la campagna di comunicazione con il Cagliari Calcio: raccontare la storia delle opere millenarie del Sinis a un pubblico proiettato verso altri interessi” le parole del presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni.

“Il nostro impegno per valorizzare il patrimonio storico della Sardegna, insieme a partner di alto profilo e dalla spiccata capacità di portare un grande contributo, è al contempo esaltante e fonte di orgoglio, perché stiamo a contatto con la storia millenaria della nostra terra, testimoniata dai Giganti del Sinis. Quando abbiamo siglato la prosecuzione della partnership con Fondazione Mont’e Prama, a maggior ragione con lo sbarco in Serie A, uno step che rappresenta l’ulteriore crescita del nostro cammino congiunto, volevamo fortemente vivere giornate come la prossima di Roma al MAXXI, e come quelle che verranno, unite alle esperienze di questa stagione a Bergamo, Firenze e Torino. Sarà ancora una volta meraviglioso essere insieme alla cultura, alla storia, e alla sconfinata passione dei sardi che verranno, appassionati dei Giganti e vogliosi di seguire poi la gara dell’Olimpico”, dichiara Stefano Melis, Direttore Business & Media del Cagliari Calcio.

Durante la mattinata sarà l’archeologo Giorgio Murru, Direttore dell’area scientifico-didattica della Fondazione Mont’e PRama, a fare un excursus sull’archeologia preistorica della Sardegna con la conferenza Gigatni e Fate curata insieme al fotografo Nicola Castangia.A seguire l’archeologa Ilaria Orri illustrerà il Parco Archeologico naturale del Sinis.