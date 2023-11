SALA STAMPA 🎙️

30 nov 2023

Claudio Ranieri ha parlato con i media a due giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio, in programma sabato alle 18. Queste le dichiarazioni dalla sala stampa del CRAI Sport Center.

SULLA LAZIO

“La Lazio è un’ottima squadra: gioca a memoria, sa quello che vuole: ha dei grandi giocatori, fanno delle combinazioni studiate a memoria. Avranno grande voglia e grandi stimoli di fare bene. Li rispetteremo, ma cercheremo di sfruttare le nostre potenzialità per metterli in difficoltà, giocando come sappiamo e cercando di non concedere gol: ci stiamo lavorando molto già da tempo, questo è il nostro obiettivo”.

SUI SINGOLI

“Mancosu e Nandez sono di nuovo in gruppo, una bella notizia riaverli insieme a noi. Lapadula sta bene, ma logicamente non è al 100%, si sta allenando da diverse settimane con la squadra: è un giocatore che è stato fuori dei mesi, deve entrare ancora bene in condizione”.

PIÙ SOLUZIONI

“Abbiamo tante soluzioni, in tutti i reparti. Ho calciatori con diverse caratteristiche che vengono utilizzati in base agli avversari che si affrontano: questa è una fortuna per tutti gli allenatori. L’attacco non mi ha mai preoccupato, sapevo che c’erano dei calciatori ancora indietro di condizione, ma le mie squadre hanno fatto sempre gol o quantomeno hanno sempre messo in condizione gli attaccanti di farlo".

SUL NUOVO STADIO

“Sono molto contento sia per la squadra che per la città di Cagliari. Avere un nuovo stadio all’avanguardia deve rendere orgogliosi tutti i sardi, sarà sicuramente un fiore all’occhiello per tutta l’Isola".