Lavori atletici

28 nov 2023

Nuova giornata di allenamenti al CRAI Sport Center di Assemini per i rossoblù. Anche la seduta odierna è stata caratterizzata da due gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati domenica in gara hanno svolto un’attivazione in palestra e delle esercitazioni aerobiche dedicate al recupero. Per gli altri forza in palestra e cambi di direzione in campo.

Hanno lavorato parzialmente con la squadra Nahitan Nandez e Marco Mancosu; personalizzato per Elio Capradossi e Alessandro Di Pardo.

Domani, mercoledì 29, allenamento fissato dallo staff al mattino.