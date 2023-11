Subito in campo

27 nov 2023

Archiviato il pari dell’Unipol Domus, i rossoblù si sono ritrovati subito al CRAI Sport Center di Assemini per cominciare a preparare il prossimo impegno di campionato: sabato la squadra sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, anticipo della 14ª giornata di Serie A.

Due i gruppi nella seduta odierna: i calciatori che hanno totalizzato più minuti ieri in gara hanno svolto degli esercizi di defaticante in palestra. Per il resto del gruppo mister Ranieri e il suo staff hanno riservato un'attivazione in campo, delle esercitazioni tecniche e sul possesso palla. In chiusura una partita giocata in spazi ridotti.

Lavori personalizzati per Elio Capradossi, Alessandro Di Pardo, Marco Mancosu e Nahitan Nandez.

Domani, martedì 28, nuovo allenamento in programma al mattino.