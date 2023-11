POST GARA 🎙️

26 nov 2023

Il centrocampista rossoblù Matteo Prati ha parlato con i media al termine del pareggio contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni:

PARI GIUSTO

“Il nostro primo tempo è stato tra i migliori di questa stagione: li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, avevamo sempre noi la palla e arrivavamo con facilità sul fondo. Nella ripresa siamo calati e loro sono venuti fuori, il Monza è una squadra forte: hanno qualità, palleggio. Peccato, c’è del rammarico per non essere riusciti a vincerla, sempre nella prima frazione avremmo meritato di più. Ma credo che il pareggio alla fine sia il risultato giusto”.

CONSAPEVOLEZZA E FIDUCIA

“Gioco da veterano? I complimenti fanno piacere, ma io penso semplicemente a giocare, a fare quello che so. Qui a Cagliari mi sono ambientato subito bene. Sono arrivato in ritardo di condizione, mi ci voleva un po’ di tempo, anche per capire le differenze tra Serie B e A, in termini di intensità e qualità. Ora sto giocando con continuità grazie al Mister, partita dopo partita sto prendendo sempre più fiducia”.

CONTINUARE A CRESCERE

“La Nazionale maggiore? Resto concentrato sul Cagliari e sull’U21, poi si vedrà. Sia il Presidente che il Direttore mi avevano detto che col tempo avrei avuto sempre più spazio, c’era un progetto e così è stato. Quando ho scelto Cagliari non ho avuto dubbi, sono felice. So di dover migliorare in tanti aspetti, come per esempio nell’ultimo passaggio per smarcare la punta. Il mister in questo mi aiuta molto, sia in allenamento che in partita, devo seguirlo e continuare a crescere”.

TESTA ALLA LAZIO

“Anche quando i risultati non arrivavano eravamo consapevoli del lavoro che stavamo facendo. Conosciamo la nostra forza, quello che possiamo dare in campo: questo pareggio ci deve dare la carica per la gara contro la Lazio. Da domani inizieremo a lavorare con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Dobbiamo seguire questa strada, è quella giusta per raggiungere la salvezza”.