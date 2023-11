SALA STAMPA 🎙️

26 nov 2023

+ -

Così Claudio Ranieri dopo l'1-1 interno contro il Monza.

LA PARTITA

"Sapevamo che avremmo subito qualcosa, bravi loro nella ripresa dopo un primo tempo molto positivo per noi. Potevamo vincerla ma anche perderla, non buttiamo via questo punto e andiamo avanti con fiducia. Nel primo tempo siamo stati bravi nel gestire la partita e abbiamo creato diverse occasioni. Ci stiamo trovando piano piano, oggi non era semplice dopo la sosta per le Nazionali e ho dovuto fare un po' la conta per mettere in campo chi era nelle migliori condizioni. Sono contento dei miei giocatori, andiamo avanti con la testa alla Lazio e al lavoro quotidiano".

FATTORE CALCI PIAZZATI

"Contano le idee e gli schemi ma prima di tutto il piede di chi calcia, Viola è bravissimo. L'anno scorso quando arrivai era ai box e non era semplice inserirlo, poi piano piano è diventato importante nella corsa promozione, quest'anno si vedono i risultati del lavoro svolto sin dall'estate, è un ragazzo d'oro. La tesi sull'epatta? Me la sono fatta dare, la leggerò quanto prima, non è male avere un dottore in spogliatoio... Siamo partiti con l'idea di farlo giocare da play gestendolo insieme a Prati abbinando esperienza, gioventù e qualità tecnica di entrambi, invece ora Nicolas è molto importante anche dietro le punte. Bene così. Prati? Sta facendo ottime cose, presto arriveranno ulteriori giocate in verticale da parte sua, quelle che ci hanno convinto a prenderlo".

BRAVO, COLLEGA!

"Ho fatto i complimenti a Palladino, non era facile arrivare così dalla Primavera rispondendo subito presente e ottenendo risultati. Complimenti a Berlusconi e Galliani che ci hanno creduto, l'ho avuto come calciatore e gli ho fatto gli auguri per il futuro".