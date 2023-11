MATCH REPORT 📋

26 nov 2023

Pareggio per 1-1 all'Unipol Domus tra Cagliari e Monza.

Bel primo tempo, con Scuffet che al 2' è pronto su D'Ambrosio e poi al 4' Luvumbo che punge. Al 10' Dossena incorna l'1-0 rossoblù su cross da corner. Vicini al raddoppio al 14', con Zappa che di testa sfiora soltanto. Viola è molto ispirato col mancino, ogni cross o tiro è molto incisivo, al 21' salva De Gregorio, che si ripete al 24' su Hatzidiakos in mischia. Il Cagliari controlla, Dossena è attentissimo in chiusura su Colombo, ma il Monza non è mai domo e al 37' Birindelli si inserisce bene in serpentina, trovando uno Scuffet attentissimo nell'andare giù all'angolino. Ultima emozione al 44', con Viola che su punizione dà solo l'illusione ottica del gol.

Il Monza cambia passo nella ripresa: al 51' Dany Mota incoccia sulla traversa con uno strano effetto, al 59' Petagna ci prova ma senza trovare la porta, e al 60' Maric di testa infila l'1-1 in fotocopia all'azione del vantaggio isolano. All'83' Scuffet decisivo sul tiro da fuori di Gagliardini, il Cagliari preme con Lapadula e Pavoletti neo entrati (insieme a Jankto e Azzi), ma il Monza allo scadere colpisce un'altra traversa beffarda che poteva gelare lo stadio.