I convocati per Cagliari-Monza

25 nov 2023

+ -

Sono 25 i calciatori a disposizione di mister Ranieri per la gara di domenica contro il Monza all’Unipol Domus. Non sarà del match Marco Mancosu, che oggi ha svolto un lavoro personalizzato per via di un fastidio al ginocchio; tra i convocati Eldor Shomurodov, l’ultimo dei rossoblù a rientrare dagli impegni con le Nazionali, e Gaetano Oristanio, che si sono allenati con la squadra.

Questa la lista completa: