Focus tattico e forza

22 nov 2023

Nuova tappa di avvicinamento alla gara, il Cagliari si allenato oggi al CRAI Sport Center di Assemini in vista del Monza. Dopo un’attivazione in campo e delle esercitazioni tecniche, spazio alla tattica. A chiudere la seduta, una sessione dedicata allo sviluppo della forza svolta in palestra.

In gruppo Adam Obert, dopo gli impegni con la sua Nazionale. Hanno proseguito nel personalizzato Elio Capradossi, Alessandro Di Pardo, Nahitan Nandez e Gaetano Oristanio.

Domani, giovedì 23, nuovo allenamento fissato dallo staff al mattino.