Possessi e reattività

18 nov 2023

+ -

Si è chiusa la settimana di lavoro della squadra, questa mattina in campo al CRAI Sport Center di Assemini. Senza i rossoblù impegnati con le rispettive selezioni nazionali (il programma), agli ordini di mister Ranieri il gruppo ha iniziato la seduta con un’attivazione in palestra, accompagnata da lavori di reattività e sul possesso palla. Per chiudere una partita giocata su spazi ridotti.

Personalizzato per Elio Capradossi, Alessandro Di Pardo e Nahitan Nandez; ha proseguito nelle terapie Gaetano Oristanio.

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio, quando inizierà la settimana che porterà al Monza, gara in programma domenica 26 novembre all’Unipol Domus (ore 12.30).