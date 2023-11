17 nov 2023

Dopo l’amichevole giocata a Nuoro, la squadra è scesa di nuovo campo per una seduta di allenamento al CRAI Sport Center. Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori più impiegati ieri in partita hanno svolto del defaticante in palestra; per gli altri attivazione, esercitazioni tecniche e partita a campo ridotto.

Hanno proseguito il personalizzato Elio Capradossi, Alessandro Di Pardo e Nahitan Nandez. Terapie per Gaetano Oristanio.

Domani, sabato 18, nuovo allenamento in programma al mattino.