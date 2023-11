POST GARA 🎙

16 nov 2023

Al termine dell'amichevole di Nuoro, Alessandro Deiola parla così analizzando il pomeriggio dal punto di vista dell'entusiasmo ricevuto e da quello tecnico, in preparazione del prossimo impegno ufficiale.

GRANDE FESTA

“Incontrare tantissime persone, i molti tifosi del Cagliari in giro per la Sardegna è bellissimo, queste amichevoli durante la sosta sono una occasione propizia per andare a casa della gente che fa sacrifici per venire allo stadio, seguirci in ogni dove e soffre per questa maglia. La carica dei tifosi aiuta a tenere alta la concentrazione e a lavorare meglio ogni giorno, ci aspetta il Monza e dovremo farci trovare pronti seguendo il mister in ogni dettame, per ottenere la salvezza che è il nostro obiettivo".

ASPETTI TATTICI

“Si lavora su determinati concetti ad ampio raggio, così da avere più soluzioni. Sicuramente da Salerno abbiamo dato una scossa e dobbiamo continuare su quella strada, la reazione in una gara come quella contro il Frosinone dimostra che la squadra c’è sempre stata e che anche sotto di tre gol non molliamo mai. Il gruppo è la parte fondamentale: chi gioca da il massimo e chi subentra cerca in ogni modo di migliorare la squadra, questo è sinonimo di un collettivo solido guidato da un mister che non ha bisogno di presentazioni”.

CAMMINO LUNGO

“La Serie A è un campionato di altissimo livello, in cui si è quasi pareggiato il dislivello tra le grandi e le piccole. Il mister ci ripete sempre che non è importante l'errore, bensì come si reagisce ad esso, conta il fatto di non mollare, di trovare sempre lo stimolo per reagire e alla fine spuntarla".