Nove reti a Nuoro

16 nov 2023

Festa in campo e sugli spalti a Nuoro per il Cagliari impegnato in amichevole contro la Nuorese. Prosegue il tour della Sardegna dei rossoblù che questo pomeriggio hanno ricevuto il caloroso abbraccio della Barbagia: tra applausi, autografi e selfie al “Frogheri”, davanti a circa duemila tifosi, è finita 9-0 con la tripletta di Jankto, le doppiette di Pavoletti e Viola, le reti di Desogus e Petagna. In tribuna il Presidente Tommaso Giulini con l’Amministratore Delegato Corporate, Carlo Catte.

LE SCELTE

Il Cagliari scende in campo con Aresti tra i pali, la linea di difesa è a quattro con Zappa e Azzi sugli esterni, i centrali sono Dossena e Goldaniga. Anche il centrocampo è a quattro: da interni agiscono Deiola e Sulemana, Pereiro e Desogus partono larghi a supporto della coppia d’attacco Pavoletti e Petagna.

TRIS ROSSOBLÙ

Al 12’ prima Pereiro e, sulla respinta, Petagna scaldano i guanti del portiere dei padroni di casa Ruggiu. Al 19’ il primo gol del Cagliari: Pereiro parte da destra e si accentra mettendo in mezzo con il sinistro un'invitante palla per Pavoletti, che di testa deposita in rete. Pochi minuti più tardi è Petagna ad andare vicino alla rete: servito da Azzi, di testa, colpisce la traversa. Al 27’ il raddoppio, sempre sull’asse Pereiro-Pavoletti: angolo dell’uruguaiano da sinistra, incornata di Pavoletti al centro dell’area. Al 43’ è ancora un ispirato Pereiro a servire da destra con il mancino Desogus: l’attaccante si inserisce in area e al volo batte il portiere. Si va al riposo sul risultato di 3-0.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo spazio ad Augello, Catena – difensore centrale della Primavera – Jankto e Viola, che prendono il posto Augello, Dossena, Desogus e Pavoletti. Al 9’ la rete di Viola dopo una serpentina all’interno dell’area. Cambio anche in porta: entra Scuffet per Aresti. Al 22’ Viola va sul fondo e serve Jankto, che di sinistro segna la quinta rete. Poco dopo sempre Jankto servito da Petagna entra in area e viene atterrato: della battuta del rigore si incarica lo stesso centrocampista che spiazza il portiere. Entrano anche i Primavera Arba, Vinciguerra e Marcolini. Al 39’ il gol di Petagna su assist di Augello. Poco dopo Jankto sigla l’ottava rete su pallonetto. Al 42’ Viola per il 9-0 finale.

NUORESE: Ruggiu; Rivera, Peana, Ramos, Manfredi; Demurtas, Ruggeri, Steri, Passalenti; Piredda, Cocco. In campo nella ripresa: Manfredi, Moro N., Gungui, Puddu, Aru, Pitirra, Mereu, Gungui, Lautaro, Ruggeri, Moro T., Graf, Zola, Pinna, Carta. All. Luca Rusani

CAGLIARI: Aresti (13’ s.t. Scuffet), Zappa (1’ s.t. Augello), Goldaniga, Dossena (1’ s.t. Catena), Azzi (30’ s.t. Arba), Pereiro (30’ s.t. Vinciguerra), Sulemana, Deiola (30’ s.t. Marcolini), Desogus (1’ s.t. Jankto), Petagna, Pavoletti (1’ s.t. Viola). All.: Claudio Ranieri.

ARBITRO: Collu di Cagliari

RETI: 19’ e 27’ p.t. Pavoletti, 43’ p.t. Desogus; 9’, 42’ s.t. Viola, 22’, 26’, 41’ s.t. Jankto, 39’ s.t. Petagna.