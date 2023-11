Ripresa degli allenamenti

15 nov 2023

La squadra ha ripreso gli allenamenti al CRAI Sport Center di Assemini. Nella settimana di sosta del campionato, senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (qui il programma), il gruppo ha iniziato la seduta con degli esercizi di attivazione in campo. Dopo aver svolto un circuito tecnico, spazio al possesso palla e ad una partita giocata su spazi ridotti. A chiudere l’allenamento, una sessione di lavoro aerobico.

Personalizzato per Elio Capradossi, Alessandro Di Pardo e Nahitan Nandez; terapie per Gaetano Oristanio.

Domani, giovedì 16, nuovo allenamento fissato al mattino da mister Ranieri e dal suo staff. A seguire la partenza per Nuoro dove il Cagliari sarà impegnato in un’amichevole - promossa dal Comune - contro la Nuorese allo stadio “Franco Frogheri”. Calcio di inizio alle ore 15, maggiori informazioni sui biglietti al link, ingresso gratuito per gli U15. Botteghino dello stadio aperto dalle 13, cancelli aperti dalle 13.30.