I Rossoblù in Nazionale

13 nov 2023

+ -

Sono nove i calciatori rossoblù convocati dalle rispettive Nazionali per sostenere gli impegni in calendario a novembre tra qualificazioni ai Mondiali ed Europei e gare amichevoli. Ritorna in campo con la Nazionale peruviana Gianluca Lapadula, che disputerà due match per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Sfide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali anche per Zito Luvumbo, Antoine Makoumbou e Eldor Shomurodov rispettivamente con Angola, Repubblica del Congo e Uzbekistan. Mateusz Wieteska (Polonia) e Pantelis Hatzidiakos (Grecia) giocheranno una gara amichevole e un match di qualificazione agli Europei 2024.

Convocazione in U21 per Matteo Prati e Gaetano Oristanio: gli azzurrini scenderanno in campo in due gare decisive per la qualificazione agli Europei di categoria. Anche Adam Obert sarà impegnato con la Nazionale U21 del suo Paese, la selezione slovacca disputerà due amichevoli.

Di seguito l'elenco completo dei match in programma:

Gianluca Lapadula (Perù)

- Bolivia-Perù, 16/11/2023 ore 21.00 | La Paz, Bolivia

- Perù-Venezuela, 22/11/2023 ore 03.00 | Lima, Perù

Qualificazioni Mondiali 2026

Zito Luvumbo (Angola)

- Capo Verde-Angola, 16/11/2023 ore 20.00 | Praia, Capo Verde

- Mauritius-Angola, 21/11/2023 ore 17.00 | Saint Pierre, Mauritius

Qualificazioni Mondiali 2026

Antoine Makoumbou (Repubblica del Congo)

- Zambia-Repubblica del Congo, 17/11/2023 ore 17.00 | Ndola, Zambia

Qualificazioni Mondiali 2026

Eldor Shomurodov (Uzbekistan)

- Turkmenistan-Uzbekistan, 16/11/2023 ore 15.00 | Ashgabat, Turkmenistan

- Uzbekistan-Iran, 21/11/2023 ore 14.00 | Tashkent, Uzbekistan

Qualificazioni Mondiali 2026

Pantelis Hatzidiakos (Grecia)

- Grecia-Nuova Zelanda, 17/11/2023 ore 18.00 | Atene, Grecia

Amichevole

- Grecia-Francia, 21/11/2023 ore 20.45 | Atene, Grecia

Qualificazioni Europei 2024

Mateusz Wieteska (Polonia)

- Polonia-Repubblica Ceca, 17/11/2023 ore 20.45 | Varsavia, Polonia

Qualificazioni Europei 2024

- Polonia-Lettonia, 21/11/2023 ore 20.45 | Varsavia, Polonia

Amichevole

Matteo Prati e Gaetano Oristanio (Italia U21)

- San Marino U21-Italia U21, 16/11/2023 ore 18.30 | San Marino

- Irlanda U21-Italia U21, 21/11/2023 ore 18.30 | Cork, Irlanda

Qualificazioni Europei U21

Adam Obert (Slovacchia U21)

- Slovacchia U21-Croazia U21, 16/11/2023 ore 17 | Nitra, Slovacchia

- Repubblica Ceca U21-Slovacchia U21, 20/11/202 ore 18 | Hradci Králové, Rep. Ceca

Amichevoli

* Gli orari di inizio delle partite fanno riferimento all’ora italiana