Il Cagliari a Nuoro

12 nov 2023

Dopo Villacidro, Oristano e Carbonia, una nuova amichevole nell’Isola per i ragazzi di mister Ranieri: in concomitanza con la sosta della Serie A per gli impegni delle Nazionali, la squadra si prepara a ricevere l’abbraccio dei tifosi di Nuoro e della Barbagia.

Giovedì 16 novembre allo stadio comunale “Franco Frogheri” il Cagliari sarà impegnato contro i padroni di casa della Nuorese. La gara, promossa dal Comune di Nuoro, inizierà alle ore 15. Biglietti in vendita da oggi: ingresso gratuito per gli U15. Maggiori informazioni sulle modalità di acquisto cliccando qui.

Nel giorno gara, salvo disponibilità posti, sarà aperto il botteghino dello stadio dalle ore 13.