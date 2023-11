POST GARA 🎙

11 nov 2023

Primo gol in Serie A, addirittura doppietta sfiorata nella gara contro la Juventus per Alberto Dossena; il difensore rossoblù ha parlato ai media al termine della partita:





SULLA PRESTAZIONE

“C’è rammarico perché potevamo portare a casa qualche punto. Abbiamo fatto una grande prestazione contro una squadra molto forte. Nel primo tempo siamo stati compatti, ci dispiace aver concesso molto nell’inizio della ripresa, bisognava avere più coraggio e personalità cercando di stare sempre più attenti ai dettagli. Queste partite ci aiutano a crescere perché ci danno anche tanta fiducia, come le ultime prestazioni. Nelle partite precedenti abbiamo subito troppo, ma adesso siamo più solidi e si sta creando più armonia. La strada da percorrere è quella giusta”.





AVANTI CON FIDUCIA

“Il mister ci ha fatto i complimenti, ma naturalmente era dispiaciuto perché data la prestazione avremmo meritato qualcosa di più. Bisogna avere pazienza, lavorare, guardare avanti con fiducia e con lo stesso spirito messo in campo oggi. Questa la ricetta per raggiungere l’obiettivo salvezza”.





UNA DEDICA SPECIALE

“Segnare il primo gol in Serie A è un’emozione incredibile che porterò per sempre con me. Dedico il gol alla mia ragazza presente stasera e ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto”.