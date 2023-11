Focus sulla tattica

08 nov 2023

I rossoblù sono scesi in campo al CRAI Sport Center di Assemini per continuare la preparazione al match di Torino: agli ordini di mister Ranieri e del suo staff, la squadra ha svolto dei circuiti di attivazione ed un lavoro tattico per reparti. A chiudere la seduta odierna, una partita giocata su spazi ridotti. Continuano il personalizzato Elio Capradossi, Alessandro Di Pardo e Nahitan Nandez.

Domani, giovedì 9, nuova tappa di avvicinamento alla gara contro la Juventus, con il gruppo di nuovo campo al mattino. Al termine dell’allenamento mister Ranieri incontrerà i media: la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club, appuntamento alle ore 12.30.