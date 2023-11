MATCH REPORT 📋

05 nov 2023

Vittoria del Cagliari all'Unipol Domus. Successo pesante per la classifica e il morale, con un 2-1 vibrante maturato nella ripresa al cospetto del Genoa.

EQUILIBRIO E INTENSITÀ

Mezzora sonnolenta nella quale succede praticamente nulla, con le due squadre a studiarsi e darsi battaglia metà campo, in una sorta di gara a scacchi. Al 6' l'unica emozione, con Luvumbo che "strozza" troppo il mancino. Al 30' Mancosu da metà campo, in stile Perugia, ma stavolta non va. Brivido al 36': Vasquez in area, destro forte che colpisce la traversa. Al 40' Luvumbo imbeccato da una splendida azione di Oristanio, gol dell'angolano ma c'è fallo ravvisato da Guida con l'ausilio del VAR.

ESPLODE LA PARTITA

All'intervallo Ranieri opta per Viola in luogo di Mancosu. E al 48' Nicolas non perdona: inserimento, volata e mancino vincente. Dura poco, perché al 50' Gudmunsson punisce subito e fa 1-1. Mischia furibonda al 56', con Luvumbo che va a terra (il VAR valuterà e non darà rigore ad azione conclusa), batti e ribatti e poi Martinez salva tutto volando su Luvumbo che calciava col destro. E al 69' la sblocca di nuovo Zappa: azione dirompente di Petagna, confusione e scarico del "bulldozer" su Zappa, che di destro infila l'angolino più vicino.

FINALE CONCITATO

Spinge il Cagliari alla ricerca del gol della serenità, il Genoa punge sempre e non molla mai, così si arriva all'88' e Azzi in contropiede sfiora il 3-1, calciando fuori di poco all'altezza del primo palo dopo una bella volata. Sardi sempre pericolosi, Petagna a terra: sarebbe rigore ma prima c'è fuorigioco di Azzi e l'azione non vale. Sono 6' di recupero, al 92' Scuffet salva da campione nell'uno contro uno con Puscas, respingendo di piede. Finisce qui, seconda vittoria di fila, terza in totale, quarto risultato utile consecutivo. Avanti Cagliari.