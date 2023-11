Pisacane: "Complimenti ai ragazzi"

04 nov 2023

Il mister della Primavera rossoblù Fabio Pisacane parla dopo la vittoria di Lecce ed elogia i suoi ragazzi, autori di una prestazione solida ed efficace, la migliore risposta dopo alcuni risultati negativi che non hanno minato la consapevolezza. E oggi si è visto in un campo difficile come quello salentino.

"I ragazzi oggi si sono superati", spiega il tecnico del Cagliari, perché "hanno dato una bella risposta e si meritano i complimenti, così come li meritavano nei giorni scorsi. Perché non va dimenticato il nostro percorso e il nostro progetto, e una squadra giovane come la nostra è normale che possa sbagliare qualcosa. Dobbiamo andare avanti per la nostra strada, come dico sempre al gruppo, continuando a lavorare secondo i concetti e i principi che portiamo avanti dal 19 luglio".

Anche perché la filosofia rossoblù è guardare al lungo periodo. "È su quello che dobbiamo costruire qualcosa, e tutto ciò passa per l'impegno quotidiano, oggi dico bravo a chi è entrato dal 1' così come a chi si è fatto trovare pronto in corsa, ma soprattutto chi non ha giocato che ha sostenuto i compagni, dando quell'energia decisiva per portare dalla nostra parte l'episodio".

E il gol decisivo è arrivato da Carboni: "Sono felice per lui, è il nostro top player, merita queste soddisfazioni".