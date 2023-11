🎧 PODCAST | Zito Luvumbo si racconta

03 nov 2023

Poco più di tre anni dal suo arrivo in Sardegna, una crescita esponenziale a livello tecnico e come uomo. Zito Luvumbo si racconta per la prima volta (CLICCA QUI), facendo sentire la propria voce a "Terzo Tempo", il podcast ufficiale del Cagliari, nella puntata dal titolo "Luvumbo Zito".

E a dialogare con Zito, muovendo i fili di un incontro estremamente intimo, c'è anche l'Intelligenza Artificiale, per la prima volta alle prese con una vera e propria "one to one" al cospetto di un protagonista del campo di gioco.

Gli inizi in Angola, il rapporto viscerale col padre, le emozioni dei primi gol e delle prodezze tra Serie B e Serie A con il Cagliari, e tante altre pagine da scrivere insieme. Un collante - quello innovativo e sperimentale dell’Intelligenza Artificiale - che nel viaggio narrativo ha fatto emergere l’essenza di un ragazzo amato da tutti, un vero e proprio simbolo rossoblù.

