02 nov 2023

Rientrato nella notte da Udine, dopo la vittoria per 2-1 che è valsa la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia (qui gli highlights della gara), il Cagliari si è subito rituffato nel campionato. Testa al prossimo impegno, domenica all’Unipol Domus arriva il Genoa (ore 15, i biglietti). Due i gruppi di lavoro nella seduta di allenamento di oggi: i calciatori con più minutaggio nel match del “Bluenergy Stadium” hanno svolto delle esercitazioni di scarico; per gli altri lavori atletici tra palestra e campo.

Personalizzato per Elio Capradossi; terapie per Nahitan Nandez. A riposo Alessandro Di Pardo, dopo il problema ai flessori della coscia destra riportato ieri in gara.

Domani, venerdì 3, nuovo allenamento fissato al mattino: al termine mister Ranieri incontrerà i media per presentare la partita di domenica. L’appuntamento è alle ore 12.30, diretta streaming sul canale YouTube del Club.