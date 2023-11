SALA STAMPA 🎙

02 nov 2023

Mister Ranieri è intervenuto ai microfoni dei media al termine della vittoria nella gara di Coppa Italia Frecciarossa contro l'Udinese.

VITTORIA MERITATA

“Oggi ho fatto giocare diversi ragazzi che hanno bisogno di recuperare minutaggio e condizione. Alla squadra dico grazie e complimenti perché lavorano al meglio, ma io voglio avere imbarazzo della scelta, difficoltà nel scegliere, e oggi si è fatta una buona partita. Abbiamo tirato 26 volte in porta, la vittoria è meritata, ancora di più per la reazione dopo lo svantaggio. Il Cagliari sta venendo fuori ma dobbiamo ancora lavorare molto. ”

PASSAGGIO DEL TURNO

“Ci tenevamo a passare il turno, ai ragazzi avevo chiesto di togliersi la soddisfazione di trovare una bella sfida come gli ottavi col Milan, ma soprattutto di farmi vedere che posso contare su tutti gli elementi e posso andare in difficoltà nelle scelte. Sono contento, anche se c'è ancora da migliorare e lavorare ogni giorno.”

IL RITORNO DI LAPADULA

“Gianluca è tornato, siamo contenti, lo dobbiamo gestire e avere attenzione in questa fase di rientro. Però è bello vederlo contento, vederlo segnare, ho temuto in quel contrasto a metà campo ma per fortuna non era nulla di serio. Sarà importante per noi insieme agli altri attaccanti che anche oggi hanno dimostrato di essere affidabili come voglio io.”

TESTA AL GENOA

“Domenica sarà durissima, lo sappiamo e avremo bisogno della nostra gente allo stadio, del nostro popolo, della Sardegna che ci spinge alle spalle. Il Genoa è una ottima squadra, dobbiamo crescere ed evitare certi errori che rischiamo di pagare caro. Quest’anno purtroppo stiamo commettendo degli errori che l’anno scorso non facevamo, è vero che pecchiamo di mancanza d’esperienza ma dobbiamo avere meno paura ed essere più consapevoli dei nostri mezzi. L’unica medicina è il lavoro e tocca a me riuscire a tenere la squadra su con il morale. Siamo pronti alla sfida di domenica, sarà una gara difficile e importante, vincere sarebbe fondamentale ma anche non perdere avrebbe comunque un valore significativo.”