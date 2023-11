MATCH REPORT 📋

02 nov 2023

A soli tre giorni dalla straordinaria vittoria contro il Frosinone, il Cagliari esce vittorioso dal Bluenergy Stadium con i gol di Viola e Lapadula. Continua il cammino in Coppa Italia Frecciarossa, i rossoblù approdano così agli ottavi di finale, dove ad attendere i ragazzi di mister Ranieri ci sarà il Milan.

LE SCELTE

Il Cagliari scende in campo con Radunovic tra i pali (con la fascia da capitano), in difesa la coppia centrale formata da Wieteska e Hatzidiakos, sugli esterni Azzi e Di Pardo. Mediana composta da Sulemana, Makoumbou. Ci sono Jankto, Shomurodov e Oristanio a supportare Petagna.

PRIMO TEMPO CAGLIARI

Il primo squillo della partita arriva al 13’ con Sulemana: ruba palla in mediana e serve Oristanio che punta la difesa avversaria e riesce ad andare al tiro di sinistro da fuori area, ma la palla finisce al lato dalla porta difesa da Okoye. Al 18’ esce Di Pardo per un problema al flessore della coscia destra ed entra in campo Zappa. Al 20’ incredibile occasione per il Cagliari con una ripartenza magistrale guidata da Shomurodov: l’attaccante serve in profondità Jankto, che trova al centro dell’area Oristanio, ancora Okoye a negare la gioia del gol. Sempre Oristanio al 23’ parte dalla destra e si infila al centro della difesa, para il portiere. Primo tentativo Udinese al 24’ con Kamara che da posizione defilata incrocia mandando la palla fuori. Ancora pericoloso il Cagliari nella parte finale del primo tempo con tre diverse occasioni di Shomurodov, Sulemana e Oristanio, tentativi che si concludono con un nulla di fatto.

VANTAGGIO UDINESE

Al 46’ cambia il Cagliari in difesa con Obert che prende il posto di Jankto. Al 47’ primo vero pericolo della partita per i rossoblù, Lovric imbuca per Lucca che supera Radunovic con un pallonetto: il gol però viene annullato per posizione di fuorigioco dell’attaccante ex Ajax. Al 51’ ancora pericolosi i friulani: sempre Lucca sfrutta una punizione battuta al centro da Thauvin e di testa colpisce la traversa dopo il tocco di Radunovic. Al 62’ arriva il gol dell’Udinese: Guessand mette alle spalle di Radunovic un cross dalla destra di Thauvin.

IL CAGLIARI RIPRENDE IL MATCH

Ci prova due volte il Cagliari con Oristanio che non trova la porta. Petagna calcia tra le braccia di Okoye al 74’. Tre cambi al 76’ per il Cagliari che mette in campo Viola, Pereiro e Lapadula (esordio stagionale per gli ultimi due) al posto di Oristanio, Azzi e Shomurodov. I cambi danno una scossa al Cagliari ed è proprio Viola a trovare il gol del pareggio al 80’ su una punizione da posizione defilata che si infila alle spalle di Okoye. Nei minuti finali dei tempi regolamentari due grandi occasioni per i rossoblù: al 94’ con Lapadula, un minuto dopo ci prova Viola con una punizione dal limite dell'area, ma la palla sbatte sul muro bianconero. Si va ai tempi supplementari.

I SUPPLEMENTARI

Subito un tentativo di Petagna che di sinistro a giro tira fuori. Lapadula ci prova di testa al 100’ ma la palla va sopra la traversa. Si fa vedere anche l’Udinese con Quina che ci prova calciando da fuori area, ma Wieteska di testa devia il tiro in calcio d’angolo. Pafundi invece sfiora l’incrocio dei pali con un tiro di sinistro da fuori area al 106’. All’inizio del secondo tempo supplementare Deiola prende il posto di Sulemana.

È TORNATO LAPAGOL

Il Cagliari non smette di crederci e, quando ormai la partita sembra destinata ai calci di rigore, Petagna scappa sulla destra, mette in mezzo un ottimo pallone per Lapadula, che sigla il gol qualificazione al 120’.

IL TABELLINO

UDINESE: Okoye, Ferreira, Tikvic, Guessand (Nwachukwu 95’), Akè, Zarraga, Camara (Pejicic 89’), Lovric (Quina 66’), Kamara (Zemura 66’), Thauvin (Pafundi 66’), Lucca (Diawara 89’). - A disp. Silvestri, Padelli, Ebosele, Masina, Samardzic. All. Cioffi

CAGLIARI: Radunovic, Di Pardo (18’ Zappa), Wieteska, Hatzidiakos, Azzi (Viola 76’), Sulemana (Deiola 106’), Makoumbou, Jankto (Obert 46’), Oristanio (Pereiro 76’), Petagna, Shomurodov (Lapadula 76’). - A disp. Aresti, Scuffet, Goldaniga, Dossena, Prati, Augello, Desogus. All. Ranieri

ARBITRO: Cosso della sezione di Reggio Calabria

GOL: Guessand 63’, Viola 80’, Lapdula 120’

GIALLI: Pereiro 76’, Guessand 79’, Wieteska 92’, Quina 94’, Ferreira 108’