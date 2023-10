POST GARA 🎙

29 ott 2023

Il fantasista rossoblù Marco Mancosu ha parlato ai microfoni dei media al termine della vittoria per 4-3 contro il Frosinone.

CHE RIMONTA

“La storia del Cagliari parla di grandissime rimonte, è nel DNA di questo Club. Samo una squadra che non molla mai: così come contro il Parma ai playoff la scorsa stagione, anche oggi siamo stati capaci di costruire un’altra impresa. Abbiamo iniziato bene la gara, poi gli episodi ci hanno penalizzato. D’altronde il Frosinone è una buona squadra, sanno quello che devono fare, ma lo 0-3 mi sembrava francamente assurdo, era una partita stregata. Bravi a crederci sempre, poi con i cambi e anche grazie al nostro pubblico l’abbiamo raddrizzata”.

EFFETTO UNIPOL DOMUS

“Il Cagliari ha in genere costruito le sue salvezze in casa, l'Unipol Domus deve diventare il nostro fortino. Anche sotto di tre reti i nostri tifosi ci hanno sostenuto; una volta segnato il 3-1 siamo stati letteralmente trascinati, ci hanno dato una grandissima mano. È stato bellissimo vedere lo stadio che tremava”.

QUALITÀ ED ESPERIENZA

“Sta a noi uomini di maggiore esperienza scendere in campo per dare fiducia e trasmettere la nostra personalità e tranquillità anche ai più giovani. Credo che da Salerno abbiamo dato una svolta al nostro campionato, non solo per i risultati ma anche per le prestazioni. Personalmente sono soddisfatto, sto trovando condizione, qualità nelle giocate. Il 4-3 è stata un’emozione fortissima, per me poi che sono un tifoso del Cagliari è stato stupendo. E la vittoria mi ha anche liberato del peso del rigore sbagliato, ma nel calcio va così”.

AVANTI NEL NOSTRO CAMMINO

“È chiaro che non aver ancora vinto ci pesava, ma come ci dice sempre il Mister non dobbiamo farci condizionare da quello che ci circonda. Non dobbiamo affliggerci dopo le sconfitte, né dobbiamo gasarci ora dopo la gara di oggi. Bisogna essere lucidi, cinici, continuare a lavorare per migliorare i nostri errori, andare avanti nel nostro percorso, sempre un passo alla volta. Solo così ci salveremo”.