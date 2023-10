29 ott 2023

È l'uomo partita, ancora una volta protagonista nel recupero con una doppietta che regala al Cagliari una vittoria indimenticabile. Leonardo Pavoletti ha parlato ai media nell'immediato post gara, queste le sue parole.

CUORE CAGLIARI

"Avevamo approcciato bene la partita e abbiamo pagato ai primi due errori. Pensando anche al rigore sbagliato sembrava una partita stregata. Una partita divertente con tanti errori, poi il cuore del Cagliari è uscito fuori".

CARICA PER IL FUTURO

"Queste settimane abbiamo scavato dentro di noi per trovare gli stimoli e i dettagli che ci mancavano, oggi con un pizzico di fortuna l'abbiamo ripresa e questa vittoria ci deve dare la carica per il continuo del campionato".

NUOVA BATTAGLIA IN ARRIVO

"Ci alleniamo bene, la squadra ha qualità. Forse manca un po' di esperienza e fiducia, ma vincere così leva le ruggini. Ora arriva il Genoa e ci aspetta una nuova battaglia. Stiamo arrivando al giusto assetto".

CASA MIA

"Sono un ragazzo che dà tutto, cerco sempre di far gol per me e per la mia famiglia, per questa città. Cagliari è casa mia, l'ho sempre detto e questo è il minimo che posso fare per la gente. Continueremo a lavorare per raggiungere la salvezza che tutti ci meritiamo".