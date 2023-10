MATCH REPORT 📋

29 ott 2023

Clamorosa vittoria per 4-3 dei rossoblù sul Frosinone, rimontando tre reti negli ultimi 20' in un clima da apoteosi. Una giornata da urlo dalla quale partire per continuare a lottare per raggiungere l'obiettivo.

EPISODI NEGATIVI

Partenza bruciante del Cagliari, che spinge con foga e qualità, trascinando lo stadio. Ma all'8' Soulé col primo squillo che fa capire quanto sia ostico l'ex Juventus. Al 17' e al 20' belle trame dei sardi, ma palla fuori misura. E al 22' Soulé la sblocca col tiro mancino sfruttando la palla rubata in zona offensiva. Rigore al 27': il VAR richiama Pairetto per il fallo di mano, ma dal dischetto Mancousu spiazza Turati calciando sulla traversa.

BIS CIOCIARO

Al 35' Scuffet salva sulla punizione di Soulé, che al 37' fa bis entrando in slalom nella difesa del Cagliari. Reazione con Jankto (tiro a lato di poco al 40'), quindi palo di Mancosu al 43' su colpo di testa, poco prima sconforto per Nandez, che in ripiegamento difensivo sente un fastidio al flessore della gamba sinistra e lascia tra gli applausi ma in lacrime.

FROSINONE LETALE

La ripresa vede subito Pavoletti per Deiola, quindi Mancosu di testa manda fuori di poco. E al 47' Brescianini fa 3-0 con un tiro da biliardo col sinistro. Gara sempre più in salita, Ranieri opta per Oristanio, Viola e Azzi al posto di Mancosu, Luvumbo e Jankto per una speranza finale.

ORISTANIO CI CREDE

Al 71' Oristanio a giro per la rete che vale l'1-3, con un grande tiro a giro che segue di qualche minuto l'incornata di Zappa salvata dalla difesa sulla linea di porta.

MAKOUMBOU GOL PER RIAPRIRLA

Al 75' si infila alla grande Makoumbou che col piattone destro la mette nell'angolino, esplode la Domus e ci si prova fino alla fine. Il Cagliari spinge e ci crede, Pavoletti a terra sull'uscita di Turati: VAR che toglie il rigore concesso da Pairetto, perché il portiere tocca prima la palla e poi travolge il capitano.

APOTEOSI PAVOLETTI

Clamoroso quello che succede nel finale: Pavoletti di testa su azione d'angolo con l'incornata. Poi allo scadere la zampata del 4-3. E Scuffet ci mette la firma con un miracolo per il delirio finale.