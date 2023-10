Il weekend del settore giovanile

28 ott 2023



Entrano nel vivo i campionati del settore giovanile rossoblù. Si parte sabato 28 ottobre con la sfida tra le formazioni Primavera di Genoa e Cagliari: la gara, in programma alle ore 15 presso lo "Stadio Chittolina" di Quiliano, sarà trasmessa in diretta da Sportitalia (canale SI SoloCalcio, app o sito web).

Trasferta domenicale per l'Under 18 guidata da Claudio Bellucci, di scena a Empoli per la 7ª giornata di campionato.

Il Brescia sarà l'avversario dell'Under 17 agli ordini di Riccardo Testoni: calcio d'inizio fissato alle 15.30 nel centro sportivo della società lombarda.

Impegni casalinghi invece per Under 16 e Under 15: le due compagini, rispettivamente allenate da Stefano Medda e Federico Trudu, affronteranno il Como al CRAI Sport Center.

Domenica di gara anche per l'U14 di stanza ad Alghero, che se la vedrà con il San Teodoro Porto Rotondo nel campo comunale di San Teodoro alle ore 9.





SABATO 28 OTTOBRE

Primavera

8ª giornata, Genoa-Cagliari

Stadio F. Chittolina, Quiliano (SV), ore 15.

DOMENICA 29 OTTOBRE

Under 18

7ª giornata, Empoli-Cagliari

Centro sportivo Monteboro, Empoli (FI), ore 14.30

Under 17

7ª giornata, Brescia-Cagliari

Centro sportivo S. Filippo, Brescia, ore 15.30

Under 16

6ª giornata, Cagliari-Como

CRAI Sport Center, Assemini (CA), ore 14.30

Under 15

6ª giornata, Cagliari-Como

CRAI Sport Center, Assemini (CA), ore 10.30.