Attivo il servizio Ticketag

31 ott 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l'attivazione di Ticketag, il servizio di TicketOne che mette a disposizione dei tifosi il marketplace per la compravendita del rateo dell’abbonamento, riconoscendo agli abbonati un corrispettivo economico per ogni titolo ceduto (QUI PER ACCEDERE).

Attraverso il sito ufficiale del Cagliari Calcio sarà possibile rivendere e acquistare il proprio titolo valido per assistere alle partite casalinghe del Cagliari Calcio, dando la possibilità a chi non ne è in possesso di accedere all'Unipol Domus, occupando i pochi posti rimasti disponibili per i non abbonati durante la stagione sportiva 2023/2024.

Per poter usufruire del servizio di compravendita del rateo dell’abbonamento occorre essere in possesso della fidelity card "Passione Casteddu", il servizio (QUI PER USUFRUIRNE) è attivo solamente per i settori Curva Nord, Curva Sud e Distinti Laterali, già esauriti in sede di campagna abbonamenti.

Per ulteriori domande e dubbi sul servizio offerto, sono consultabili le FAQ (CLICCA QUI) alla pagina dedicata.