SALA STAMPA 🎙️

22 ott 2023

+ -

Così il Direttore Sportivo rossoblù Nereo Bonato dopo Salernitana-Cagliari. È la sua l'unica voce del pomeriggio per quanto riguarda il Club.

DISAPPUNTO DEL CLUB

"Il rigore del 2-2 ci penalizza notevolmente, c'è grande rammarico. Non può essere una decisione corretta: ho avuto modo di assistere all'incontro tra allenatori, dirigenti e il responsabile degli arbitri Rocchi, anche in quell'occasione si è detto che determinati episodi non vanno considerati da rigore. Decisioni simili vanno a condizionare settimane di lavoro, talvolta intere stagioni. Stasera ci sentiamo penalizzati e voglio portare davanti a tutti il disappunto del mister, del gruppo e dell'intera Società per una chiamata extra-campo non in linea con quella che era la dinamica dell'azione. Si tratta di una decisione pesante e penalizzante per noi, vedere sul campo certe decisioni che contraddicono quanto si dice nelle riunioni fa arrabbiare parecchio".

REAZIONE SUL CAMPO

“La squadra ha risposto sul campo dopo una serie di risultati negativi, non avevo il minimo dubbio su questo gruppo, sappiamo di avere terreno fertile su cui lavorare. Si affrontavano due squadre in difficoltà, abbiamo commesso qualche errore, come sull'1-1, ma sul pareggio finale pesa tanto quel tipo di decisione dell'arbitro e del VAR, che genera notevole amarezza impedendoci di esultare per il ritorno alla vittoria. Oggi però abbiamo messo un primo mattone per continuare a costruire la risalita in classifica, la squadra si è espressa con rapidità e intelligenza sia nel primo tempo che nella ripresa. La strategia di gara era giusta, il campo lo ha dimostrato, fino alla chiamata del VAR: oggi purtroppo il giudizio sulla prestazione è inficiato da quanto successo a livello arbitrale".