21 ott 2023

Sono 26 i rossoblù a disposizione di mister Claudio Ranieri per la gara di domenica pomeriggio (ore 15) contro la Salernitana: prima convocazione stagionale per l’attaccante Gianluca Lapadula; in lista il portiere della Primavera Velizar-Iliya Iliev, maglia numero 31.

I convocati: