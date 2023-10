Palestra e campo

18 ott 2023

Una nuova tappa di avvicinamento a Salernitana-Cagliari: i rossoblù si sono allenati oggi al Centro sportivo di Assemini. La seduta è cominciata con degli esercizi di attivazione ed un circuito di forza in palestra. Il gruppo si è quindi trasferito in campo per svolgere delle esercitazioni tecniche, accompagnate da un lavoro atletico con cambi di direzione. In gruppo Mateusz Wieteska, rientrato alla base dopo gli impegni con la Polonia.

Alberto Dossena, Zito Luvumbo e Marco Mancosu hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra; lavori personalizzati per Elio Capradossi, Pantelis Hatzidiakos e Gianluca Lapadula. Defaticante per Matteo Prati e Gaetano Oristanio, in campo ieri con la Nazionale azzurra U21.

È rimasto a riposo Simone Aresti: il portiere ha riportato in allenamento una distrazione di primo grado al retto femorale destro.

Domani, giovedì 19, nuovo allenamento fissato dallo staff al mattino.